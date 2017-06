A maior instituição de ensino superior do território ocupa o 501.o lugar da tabela compilada pela “QS World University”, instituição que elege anualmente as melhores universidades do mundo.

A tabela, ontem divulgada, é liderada pelo Massachussets Institute of Technology (MIT) e abrange nada mais nada menos do que cinco instituições da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, a melhor posicionada das quais é a Hong Kong University no 27o lugar do ranking.