Uma foto por dia

A Ásia a envelhecer: Idosas exercitam-se com o apoio de um leque no lago Hoan Kiem em Hanói, no Vietname. Estima-se que, em 2050, o número de pessoas com mais de 65 anos na Ásia triplique e, enquanto o envelhecimento da população é um problema global, as nações asiáticas estão à frente nesta mudança. O aumento do número de idosos em resultado do aumento da esperança média de vida combinado com a redução da natalidade em alguns países, está a causar mudanças no pensamento e desenvolvimento económico. No Vietname, uma das nações com a taxa de envelhecimento mais rápido na região da Ásia Oriental e Pacífico, prevê-se que o número de vietnamitas com mais de 65 anos cresça de 6,3 milhões para 18 milhões até 2040, representando mais de 18 por cento da população. EPA / LUONG THAI LINH

