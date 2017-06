A Direcção dos Serviços de Saúde confirmou ontem o terceiro caso importado de dengue registado este ano no território. O paciente, um cidadão filipino de 33 anos, reside na área de San Kio, tendo-se deslocado às Filipinas entre 23 de Maio e 3 de Junho. A 5 de Junho, o homem começou a sentir-se febril, com dores e fraqueza muscular, tendo-se deslocado ao hospital onde foi diagnosticado com Dengue de Tipo II, sendo a sua condição actualmente estável.

