Paulo Portas vê Macau como ponte entre a China, África e América Latina

O ex-vice primeiro ministro português considera que África e a América Latina vão saber como responder aos desafios do fornecimento energético e da segurança alimentar. Neste contexto Macau pode ser essencial para fazer a ligação entre os dois Continentes e a República Popular da China. O recado não foi ouvido por Fernando Chui Sai On, que deixou o evento mesmo antes de Paulo Portas falar.

João Santos Filipe

joaof.pontofinal@gmail.com

Paulo Portas considera que Macau tem de assumir o papel de ligação entre a República Popular da China, a África e a América Latina, em áreas que considerou essenciais para o futuro: o fornecimento energético e a segurança alimentar. Apesar de ter recusado falar com a imprensa, o ex-vice-Primeiro-Ministro do Executivo português discursou ontem durante a Conferência Internacional da “Faixa e Rota” e o Desenvolvimento de Macau.

“A África e a América Latina, principalmente os países lusófonos, vão ser decisivos em questões do futuro como o fornecimento de energia e a segurança alimentar. Esta é mais uma razão para ter Macau na Rota Marítima da Seda, que vai ligar a Ásia à África e à América Latina”, afirmou Paulo Portas, durante a iniciativa, que ontem decorreu no território.

No Centro de Convenções do Centro de Ciência de Macau, o actual presidente do Conselho Estratégico Internacional da Mota-Engil para a América Latina e África sublinhou por diversas vezes o papel do território como entreposto nas relações entre Portugal e a República Popular da China.

“Frutíferas parcerias luso-chinesas estabeleceram-se para conquistar mercados noutros continentes, por exemplo em África ou na América Latina. Várias dessas parecerias nasceram ou desenvolveram-se em Macau”, apontou o actual consultor da Mota-Engil, num discurso que começou em português e terminou em inglês.

“Macau pode e deve ser uma plataforma dinâmica da internacionalização da China e um agente de promoção dos interesses e investimentos lusófonos”, sublinhou o antigo líder do CDS/PP.

O ex-político abordou ainda as relações entre Portugal e a República Popular da China, tendo definido a segunda maior economia do planeta como uma “estrela ascendente no panorama mundial”.

No entanto, a mensagem não foi ouvida pelo Chefe do Executivo. Fernando Chui Sai On abandonou o evento mal terminaram os discursos do ex-Ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Li Zhaoxing, e de Wang Bingnan, ministro assistente do Comércio da China.

Por sua vez, Chui Sai On destacou na conferência – organizada pelo Grand Thought Think Tank e pelo governo de Macau – os “resultados assinaláveis” em quatro anos da Iniciativa Faixa e Rota.

Sobre a participação de Macau neste projecto, impulsionado pelo Governo central, Fernando Chui Sai On disse que o território precisa de aproveitar as suas “vantagens singulares” e a “riqueza preciosa da sua sociedade” que apontou serem “as trocas comerciais, o intercâmbio cultural e o entendimento dos povos entre o Oriente e o Ocidente”.