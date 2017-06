Operação conjunta resulta na apreensão de 301 quilos de metanfetanimas

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detecção de 301 quilos de metanfetaminas em Zhuhai, num caso de tráfico de drogas transfronteiriço que levou à maior apreensão de estupefacientes alguma vez conduzida no vizinha município continental.

Os narcóticos apreendidos têm um valor de mercado de cerca de 10 milhões de renminbi. As forças de segurança pública do Continente detiveram cinco cidadãos, uns da República Popular da China, outros de Hong Kong. A rede criminosa faria uso de barcos adaptados para contrabandear droga para o Sudeste Asiático e para a Austrália.

Da investigação conjunta das forças de segurança de Macau, Hong Kong e Guangdong resultou a detenção, pela polícia de Zhuhai, de três indivíduos do continente e de Hong Kong. Já a Polícia Judiciária de Macau deteve um casal de Hong Kong que se preparava para sair do território via terminal marítimo do Porto Exterior. A PJ acredita que os suspeitos teriam ajudado a retirar da República Popular da China o dinheiro angariado com as operações ilícitas.