Número de trabalhadores ilegais detectados caiu a pique em Abril

Durante o mês de Abril as autoridades do território detectaram um total de 30 trabalhadores ilegais em 276 estaleiros e locais de trabalho do território. A fasquia esconde uma diminuição superior a 50 por cento no número de casos irregulares detectados face ao mês de Março, quando foram identificados 67 trabalhadores ilegais. As operações de fiscalização são acções da responsabilidade conjunta do Corpo de Polícia de Segurança Pública e da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, que agem em concordância com outros departamentos e serviços governamentais.

