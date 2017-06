MGM promove cursos de formação na arte de trabalhar o ouro  

O MGM vai promover durante os meses de Junho, Julho e Agosto um conjunto de workshops de arte onde o ouro tem uma preponderância central. A concessionária de jogo convidou artistas e criadores locais para ministrar algumas acções de formação em técnicas como a arte do “kintsukuroi” ou a aplicação de folha de ouro.

O workshop “Mais Partido, Mais Belo”, sobre a técnica japonesa do kintsukuroi pretende familiarizar os participantes sobre o processo de reparação de peças de cerâmica partidas com o recurso ao mais preciosos dos metais. Leung Chi Ho é o artista convidado, guiando os interessados no processo de conclusão da sua própria peça.

No workshop “O Toque de Midas” aos participantes é dada a oportunidade de aprender a decorar molduras através da aplicação de folhas de ouro com a técnica de dourar. Uma outra sessão sobre molduras – “Tiny Golden World”- Creative Frames Workshop” (Pequeno Mundo Dourado – Workshop sobre Molduras Criativas) – propõe-se guiar os participantes através da decoração de quadros e molduras com padrões e pigmentos dourados.

A iniciativa inclui também uma acção de formação sobre reciclagem de garrafas de vidro. Durante uma hora os participantes podem aprender como transformar os objectos banais do quotidiano em jarras decorativas através de tinta e pós dourados.

A taxa de inscrição nas acções de formação inclui os materiais necessários e varia entre as 60 e as 388 patacas, dependendo do workshop em questão. As acções de formação têm uma duração de entre 45 minutos e quatro horas.

A série de workshop é promovida no âmbito da exposição “A Golden Way of Life – Très’Ors, inaugurada no passado dia 21 no MGM Art Space. Para celebrar o 10º aniversário do seu primeiro hotel casino em Macau, a operadora de jogo norte-americana reuniu 250 criações e peças artísticas trabalhadas em ouro. A mostra pode ser visitada até 3 de Setembro.