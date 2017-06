Metade dos vendilhões concorda com a instalação de mecanismos de pagamento electrónico

Um inquérito sobre a opinião que os residentes têm sobre a possibilidade de os vendedores de rua introduzirem serviços de pagamento electrónico concluiu que 50 por cento dos vendilhões ou donos de bancas discordam e apenas 7 por cento dos cidadãos se opõem. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Leong Si Man, investigadora ligada à Federação das Associação de Operários de Macau, que participou na elaboração do inquérito, referiu que a maioria dos vendedores de rua entrevistados são idosos e estão sobretudo preocupados com a dificuldade em manusear os aparelhos. Já Cheng Wong, presidente da Associação de Auxílio Mútuo de Vendilhões, acredita que os resultados reflectem que os comerciantes e donos de bancas no exterior dos mercados estão mais propensos a adoptar os serviços de e-payment do que os outros. O dirigente sugeriu a monitorização dos serviços em alguns locais e a introdução de um sistema operacional simplificado, com a presença de técnicos para auxiliar as operações.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...