Macau e Hong Kong “num poema a preto e branco”

No livro “The Queen’s”, o fotojornalista Wong Kan-tai, mostra o dia-a-dia em Hong Kong entre 1977 e 1997. De Macau há registos obtidos entre 2005 e 2009, os primeiros anos da explosão económica. Wong chega quando o processo de transformação da paisagem em Macau já está em marcha, fotografa o início das novas construções, mas concentra-se nos detalhes do dia-a-dia, nos bairros mais tradicionais. Pelo meio descobre uma cidade que preserva a atmosfera nostálgica de outros tempos. Uma exposição intitulada “8×10”, com imagens do livro, vai ser inaugurada a 16 de Junho, no ATUM Space, em Sai Wan, Hong Kong.

Texto de Cláudia Aranda

Fotografia de Wong Kan-tai

“Este livro é sobre a atmosfera do tempo colonial que se vivia nas duas antigas colónias”, Hong Kong e Macau, explica ao PONTO FINAL o fotojornalista Wong Kan-tai, autor de “The Queen’s”. A obra – que reúne mais de três centenas de fotografias – retrata a preto e branco Hong Kong ao longo de 20 anos, entre 1977 e 1997, e Macau, no período de 2005 a 2009, anos em que o autor viveu no território, explica o fotojornalista.

O fotógrafo muda-se para Macau em 2005, depois de ter vivido em Londres por alguns anos, já após a transferência do território de Portugal para a República Popular da China, em 1999. Por esta altura, a empresa americana Sands já tinha inaugurado aquele que foi o primeiro casino estrangeiro a abrir no território, em 2004, após a liberalização do jogo em Macau, em 2002, que pôs fim a 40 anos de monopólio da Sociedade de Turismo e Diversões de Macau (STDM), do magnata Stanley Ho.

Macau há muito que alimentava a imaginação de Wong, desde os tempos de meninez, passados na pequena vila de pescadores de Tai O, em Lantau. Desta ilha, duas vezes maior do que a de Hong Kong, o pequeno Wong observava à distância o brilho do rebentamento de panchões e de fogo de artifício, lê-se na nota do editor, assinada por Carol Lai, e disponibilizada pelo fotojornalista.

A obra, publicada em Maio, surge em destaque na secção literária da edição de ontem do diário em língua inglesa South China Morning Post, que descreve as fotografias a preto e branco como “uma viagem maravilhosa ao passado”.

“The Queen’s” mostra uma Hong Kong colonial pré-1997, retratada por Wong enquanto fotojornalista ao serviço de diversas publicações e jornais. Há memórias a preto e branco da visita da rainha Isabel II a Hong Kong, em 1975, e da chegada dos barcos carregando refugiados vietnamitas, que fugiam da guerra que dilacerava o país na década de 1970. O fotógrafo registou as faces suadas e as lágrimas a correrem nos rostos destas pessoas a quem chamaram “Boat people”, chineses e vietnamitas, que buscavam refúgio em Hong Kong e em Macau, até conseguirem chegar aos Estados Unidos da América e Canadá, países onde muitos conseguiram reconstruir as suas vidas. Wong Kan-tai é também autor de imagens da “Cidade Murada de Kowloon”, demolida no início dos anos 1990s.

Liberdade para fotografar Macau

As fotos que ilustram Macau foram feitas de forma livre e independente, sem as restrições editoriais impostas a um jornalista ao serviço de uma publicação: “As fotos de Macau, fi-las para mim, não estava em serviço. Então, tive toda a liberdade”, diz o fotojornalista, citado pelo jornal em inglês de Hong Kong, South China Morning Post. “Algumas das fotos não são perfeitas, é mais a atmosfera. Sejam ou não fotos bonitas, a perfeição não era uma preocupação. Nem havia um tema ou uma linha de trabalho rígidos. O livro não é um portfólio de alguém que procura emprego”, explica o autor.

Wong registou a construção dos grandes casinos e projectos hoteleiros e a transformação rápida do território de pequena e pacata cidade para a “Las Vegas do Oriente”. As imagens a preto e branco, granuladas e contrastadas, acentuam a atmosfera nostálgica, que evocam a memória de lugares que já não existem, que se perderam com o tempo. Wong refere que descobriu em Macau a paz, tranquilidade e quietude dos anos 1960, tudo aquilo que Hong Kong perdeu na corrida desenfreada para a modernização. Nas suas fotografias, Wong percorre ruas e becos de Macau, entra nas casas de chá, nos salões de barbeiro, nas lojas de penhores e nos bastidores das improvisadas óperas chinesas de bairro, regista os ensaios e os instrumentos musicais tradicionais chineses.

O livro não se encontra disponível em livrarias, mas pode ser adquirido contactando Wong directamente através da sua página de Facebook. As imagens do livro vão estar em exposição numa mostra intitulada 8X10 a partir de 16 de Junho e até 16 de Agosto em Hong Kong, no ATUM Space, Poga Building, Po Tuck Street, Sai Wan.