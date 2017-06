Luís de Camões: Uma presença notada, mas mal conhecida pela população chinesa

Um jardim, uma gruta, um busto, um largo e uma estátua fazem com que a memória de Luís Vaz de Camões permaneça factualmente viva em Macau. mas basta? Yao Jingming, director do departamento de português da Universidade de Macau, diz que para a população chinesa, a ligação com o escritor é de indiferença e assemelha-se à relação com aqueles com quem nos cruzamos todos os dias na rua, mas que nunca chegamos a ter interesse em conhecer.

João Santos Filipe

No sábado as comunidades portuguesa e macaense assinalam o 10 de Junho, dia de Portugal, de Camões e da Comunidades Portuguesas. Em Macau, o poeta é evocado com um ritual que já ganhou foros de tradição: a deslocação ao jardim com o seu nome para a deposição de uma coroa de flores junto ao seu busto, numa cerimónia acompanhada pela recitação de alguns dos seus poemas.

Além de dar o nome a um jardim na Península, Camões está igualmente presente na Taipa, onde dá nome a um largo e onde existe também, na zona do Carmo, uma estátua de corpo inteiro. No entanto, a presença visual do poeta não garante que Luís Vaz de Camões seja conhecido por grande parte da população chinesa.

“As pessoas sabem que existe a gruta e o nome oficial do local em chinês é Jardim Luís de Camões. Mas se repararmos o nome de Camões raramente é utilizado pela comunidade chinesa, que refere o local como ‘Ninho de Pombos’. Isso exemplifica a relação que os chineses mantêm com o poeta e a cultura portuguesa”, disse o director do departamento de português da Universidade de Macau, Yao Jingming, ao PONTO FINAL. “A relação dos chineses com Camões é semelhante à de quem anda nas mesmas ruas e vê os mesmos rostos todos os dias. Vemos esses rostos e essas pessoas, mas não temos o interesse de as abordar e de as conhecer”, acrescenta o académico. O também poeta frisa que o cenário se aplica com maior preponderância aos chineses que não nasceram em Macau.

O cenário de indiferença é algo que Yao Jingming encara como natural, visto que a convivência entre as comunidades portuguesa e chinesa em Macau se pode considerar harmoniosa, mas pouco profunda.

O fosso entre as duas comunidades é também a razão apontada por Carlos André para o facto da vida e da obra do poeta serem quase desconhecidas junto da comunidade chinesa. O professor e coordenador do Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa do Instituto Politécnico de Macau defende que as circunstâncias explicam a ignorância a que Camões é votado no território: “Luís de Camões não é desconhecido de Macau, mas esse conhecimento não abrange a comunidade chinesa porque o poeta é um símbolo das letras portuguesas”, defendeu Carlos André, ao PONTO FINAL. “Mas se formos pedir aos portugueses residentes em Macau que nos digam um nome das letras chinesas, excluindo Confúcio, quantos é que que conseguem indicar um nome?”, questionou.

Em termos históricos, Carlos André sublinha que a relação do poeta com Macau é “muito ténue” e que “ainda está por provar”.

Desconhecimento dos novos imigrantes não se fica por Camões

Sobre a comunidade chinesa nascida em Macau, Miguel de Senna Fernandes, advogado e presidente da Associação Promotora da Instrução dos Macaenses (APIM), não dúvida que conhece Luís Vaz de Camões.

“Os chineses eruditos conhecem a obra de Camões. Não é por acaso que até agora, e já vamos no 17.º ano da RAEM, continua a haver um grupo de estudantes que por ocasião do 10 de Junho vai ao Jardim de Camões recitar em chinês um poema do escritor”, sustentou Miguel de Senna Fernandes, ao PONTO FINAL.

“É uma tradição. E se as escolas chinesas a mantêm com certeza que não é por favor à comunidade portuguesa. É pelo reconhecimento do peso universal literário de Camões e com o especial enfoque para Macau. Isso é vivido pelos chineses”, defendeu.

Porém, Senna Fernandes admite que entre as gerações mais novas a obra e a memória de Camões sejam agora mais nebulosas do que no passado: “É algo que já não se absorve nas escolas porque os tempos também mudaram”, frisou.

Já o desconhecimento sobre Camões dos novos imigrantes chineses do Continente, não é estranhado pelo também presidente da Associação dos Macaenses: “Macau tem esta característica de ser uma terra de passagem. Há pessoas que chegaram há 10 ou 20 anos e ainda não sabem que os portugueses estiveram em Macau. São uma comunidade que não teve essa formação”, explicou. “Como são novos imigrantes não têm aquela tradição familiar de olhar para as referencias cénicas de Macau”, complementou o causídico.

Divulgação de Luís de Camões entre os mais jovens

Sobre a divulgação do poeta português em Macau antes e depois da transição de soberania para a República Popular da China, Carlos André defende que o cenário pouco se alterou: “Em 1984 estive aqui num curso intensivo e foi a primeira vez que me confrontei com a presença de Luís de Camões. Não creio que haja uma diferença na divulgação para aí além entre o que acontecia então e o que acontece agora”, aponta.

Por outro lado, Yao Jingming explica que para dar a conhecer Camões, é necessário um interesso mútuo: “Para haver intercâmbio tem de haver interesse das duas partes, e por isso considero que poderia haver um esforço maior das duas comunidades dos dois lados”, sublinhou.

No entanto, o académico e poeta admite que poderia haver uma maior aposta na divulgação por parte da comunidade portuguesa, até porque a poesia de Camões está traduzida para chinês: “Há episódios engraçados à volta de Luís de Camões que poderiam ser utilizados para promover o poeta, como a história de se ter apaixonado por uma rapariga chinesa e a querer levar para Portugal”, defendeu. “Eu não acredito naquela história porque naquela altura as raparigas chinesas não podiam sair de casa, mas é muito romântica e desperta facilmente o interesse”, justificou.

Já Miguel de Senna Fernandes defendeu que a sociedade civil tem feito a divulgação necessária: “Não tenho dúvidas que os chineses que têm uma maior percepção cultural sobre Macau conhecem Luís de Camões”, justifica.

“Para essas pessoas seria absolutamente vergonhoso não perceberem o que trata aquele jardim”, disparou. “Nestes casos não tem a ver com a cultura portuguesa, mas sim com o conhecimento da própria terra”, frisou.