Joaquim Furtado, voz de liberdade

O jornalista português Joaquim Furtado chega hoje a Macau, onde permanece até 14 de Junho para participar num conjunto de actividades que integram a programação da iniciativa “Junho – Mês de Portugal”. Furtado desloca-se ao território a convite do Instituto Português do Oriente (IPOR) e do Consulado-Geral de Portugal. No dia 12, o profissional da RTP desloca-se à Escola Portuguesa de Macau para participar numa conversa com os estudantes sobre o 25 de Abril e o Jornalismo. No dia seguinte, será o auditório Dr. Stanley Ho do Consulado de Portugal, a acolher, às 18h30, a sessão “À conversa com Joaquim Furtado”, com moderação de Gilberto Lopes.

O percurso profissional e a visão sobre o jornalismo ditarão o tom das sessões em que Joaquim Furtado vai participar na passagem por Macau. O trajecto profissional do jornalista teve início no Rádio Clube Português, em 1969, com o programa “Tempo Zip”. Aos microfones do Rádio Clube viria a assumir a leitura do primeiro comunicado do Movimento das Forças Armadas (MFA), na madrugada de 25 de Abril de 1974.

“Viveu o período revolucionário político na rádio, que foi também em termos de jornalismo, o que considerou a ‘Universidade de Jornalismo em laboratório vivo’, mudando-se para a RTP em 75, iniciando a aprendizagem do jornalismo em televisão”, assinala o Instituto Português do Oriente, em comunicado. A maior parte da carreira profissional desenvolve-se na estação pública de televisão, associado a programas como “Informação 2” e “Falar Claro”. Torna-se director de Informação e Programas em 1995, à frente de uma equipa de coordenação que integra jornalistas como Joaquim Vieira, José Manuel Barata Feyo ou Cesário Borga. Deixa o cargo em 1998 “por razões que têm a ver com a postura pela qual é conhecido e reconhecido – uma forte independência e a defesa da desinstrumentalização da informação e dos jornalistas”.

Para além de “Os Anos do Século” e “Anos 70: imagens de uma década”, que produziu em 1980, destaca-se a série de documentários “A Guerra”, iniciada em 2007, de que é autor e realizador, e que se traduz no grande testemunho, na área do documentário, sobre a guerra colonial portuguesa. No percurso de Joaquim Furtado figuram ainda colaborações com a Rádio Renascença, a RDP, o Diário de Lisboa, a Grande Reportagem e o Público, onde foi provedor do leitor.