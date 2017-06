Índia: Explosão em fábrica de pirotecnia fez 25 mortos

As autoridades indianas elevaram esta quinta-feira para 25 o número de mortos na explosão que devastou anteontem uma fábrica de fogo-de-artifício no estado de Madya Pradesh, no centro do pais, depois de cinco trabalhadores terem sucumbido aos ferimentos.

Os socorristas retiraram, na quarta-feira, pelo menos 20 corpos calcinados dos escombros da fábrica situada no distrito de Balaghat.

Bharat Yadav, responsável do distrito, indicou à agência noticiosa francesa AFP que três dos dez trabalhadores que continuam hospitalizados estão em estado grave.

As autoridades indianas abriram uma investigação para apurar as circunstâncias do acidente que terá ocorrido depois de um foco de incêndio no paiol de pólvora do complexo fabril, provocando a explosão.

Desmoronamentos, incêndios e outros acidentes industriais são frequentes na Índia, principalmente devido ao precário estado das infra-estruturas e à falta de manutenção, factores alimentados pela corrupção e práticas ilegais no sector da construção.

