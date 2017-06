Importações Chinesas subiram 22,1 por cento no mês passado

As importações chinesas aumentaram 22,1 por cento, em Maio, face ao mesmo mês do ano passado, e superaram o crescimento das exportações, que avançaram 15,5 por cento, de acordo com dados oficiais ontem divulgados.

No mês passado, o comércio da República Popular da China com o resto do mundo ascendeu a 2,35 biliões de yuan. No total, o superavit chinês fixou-se em 281.600, um aumento de 7,4 por cento, face a Abril.

Os dados do comércio chinês em Maio superaram as expectativas dos analistas, que previam um aumento de 15 por cento das importações.

O aumento das importações chinesas é ainda mais surpreendente se for tida em conta a queda dos preços das matérias-primas, disse em comunicado Julian Evans-Pritchard, analista da unidade de investigação Capital Economics.

No entanto, os “obstáculos que a economia enfrentará” ou o abrandamento do aumento do crédito geram sérias dúvidas de que a pujança comercial da República Popular da China se manterá, acrescentou.

No conjunto, entre Janeiro e Maio, o comércio chinês alcançou os 10,76 biliões de yuan, um aumento homólogo de 19,8 por cento.

O aumento tem sido superior do lado das importações, que cresceram 26,5 por cento, nos primeiros cinco meses do ano, enquanto as exportações subiram 14,8 por cento.

Com a União Europeia, o principal parceiro comercial da República Popular da China, o superavit chinês aumentou oito por cento, em termos homólogos, em Maio, para 10,8 mil milhões de dólares, qualquer coisa como 95,8 mil milhões de euros.