IACM quer repavimentar a Rua do Campo

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) planeia repavimentar com um novo tapete de asfalto a Rua do Campo, noticiou esta quinta-feira a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. De acordo com o organismo liderado por José Tavares, passaram-se já quase 20 anos desde a última intervenção deste tipo naquela artéria, tendo o actual tapete sido ali colocado aquando do estabelecimento da RAEM, pelo que o asfalto já se encontra próximo do fim do seu tempo útil de vida. Contudo, considerando que a rua é uma das mais movimentadas da cidade, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais vai procurar reduzir o impacto que a intervenção possa vir a ter no trânsito rodoviário.

De modo a pavimentar o viaduto e a estrada de ligação ao Terminal Marítimo e também várias estradas no Cotai, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais vai coordenar as intervenções com a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego. Com o propósito de garantir uma maior durabilidade das estradas do território e a segurança de quem nelas circula, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais vai investigar novas técnicas de repavimentação das estradas que se possam revelar mais adequadas à realidade do território.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...