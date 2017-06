Humanidade na tela. O abstraccionismo de Joaquim Franco no Macau Art Garden

Radicado em Macau há 27 anos, Joaquim Franco inaugura a 16 de Junho a exposição “Colour Shape Love”. Nas paredes do Macau Art Garden vão ser expostas 19 obras de acrílico em tela que foram buscar inspiração a uma humanidade que, diz o artista português, se vai perdendo aos poucos. A mostra vai ficar patente ao público durante um mês, até 16 de Julho.

Joana Figueira

Não peçam a Joaquim Franco que descreva as suas obras. O artista português, radicado no território há 27 anos, esquiva-se ao desafio e escuda-se no que é, para si, uma evidência: o seu é um trabalho essencialmente abstracto, furta-se à representação pictórica e é apreendido quase sempre da mesma forma por quem quer que encare as obras que cria, vertendo e versando o acrílico sobre a tela.

Rendido ao ofício das artes plásticas há coisa de 35 anos, 27 dos quais passados em Macau, Joaquim Franco assume uma “vivência como português no mundo” difícil de dissociar do seu processo criativo. O artista prepara-se agora para inaugurar “Colour Shape Love”, uma exposição composta por 19 obras que vai estar patente ao público a partir de 16 de Junho na galeria da Art For All no Macau Art Garden, local onde tem desde há pouco tempo um atelier.

“Eu diria que há uma certa influência porque vivo em Macau há muitos anos – e, portanto, tenho uma influência asiática na minha composição, sobretudo da arte chinesa tradicional, que é uma composição vertical enquanto que, na arte ocidental, nós utilizamos mais a composição horizontal. Porquê? Porque nós escrevemos da esquerda para a direita, de cima para baixo, na horizontal e, tradicionalmente, os chineses escrevem na vertical, de cima para baixo e da direita para a esquerda”, explica Joaquim Franco, ao PONTO FINAL, sobre os trabalhos escolhidos para uma mostra com curadoria de James Chu.

Joaquim Franco admite que este elemento fundamental da cultura chinesa se reflecte nas suas criações, porém as raízes que tem no outro lado do planeta não se ocultam, não obstante as quase três décadas que leva no território: “Não posso mentir, sou ocidental e a minha cultura é ocidental e, por mais anos que viva aqui, serei sempre um ocidental. Mas acho que me aculturei, de certa forma, [à cultura oriental] e, ao aculturar-me, recebi essa influência”, declara.

O artista aborda a sua forma de estar na pintura mas foge de explicações.: “Como é uma pintura muito subjectiva, tem a ver com emoções, com sensações. Por isso, prefiro que as pessoas leiam os trabalhos sem a minha influência, ou seja, de uma forma livre, liberta e sem a minha influência.” E que leitura é esta? “No fundo, se nós lermos o mesmo livro, eu vou dar uma interpretação ao livro e você vai dar outra. A sua não vai coincidir com a minha de certeza. O mesmo se passa na pintura: para mim pode querer dizer isto ou aquilo, ou ter a ver com esta ou aquela sensação, ou com esta ou aquela emoção. Para si, terá uma outra leitura e, às vezes, completamente diferente da minha”, explica. “Julgo que a melhor forma de se ler o trabalho é, na realidade, deixar as pessoas verem e sentirem e fazerem essas leituras unipessoais. Portanto, deixar as pessoas voarem com as suas emoções e nos seus sentimentos”, complementa.

O artista plástico afasta-se da tentativa de passar uma mensagem concreta e bem definida através das suas obras: “Não tenho essa veleidade”, garante. Franco lança, ainda assim, um desafio e propõe que as pessoas “façam a viagem – soltas –, que voem, que saiam da realidade, (…) que interiorizem as coisas”. O artista assume, no entanto, que o que pinta “tem muito a ver com a humanidade” – como a vê e como ela o inspira – que, “de alguma forma, se perde hoje em dia”: “A sociedade banalizou-se um pouco. Tudo é banal, tudo é muito fácil: temos as ‘Internets’ e as redes sociais e a informação está à distância de um clique. E eu acho que a arte não se deve banalizar. A arte não se deve aproximar das pessoas, serão as pessoas que se devem aproximar da arte”, defende.