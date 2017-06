Governo pondera cooperar com operadores privados para o fornecimento de Internet gratuita  

A CTM instalou pontos de acesso a internet sem fios gratuita em vários estabelecimentos comerciais situados na Rua do Cunha e na Rua do Regedor. Derby Lau Wai Meng, directora da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações (DSCT), adiantou, citada pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que alguns dos pontos de acesso à internet sem fios fornecida pela CTM se sobrepõem a hot-spots da rede Wi-Fi go já existentes. O cenário deverá levar o organismo a rever a localização dos pontos de acesso da ede Wi-Fi Go, num processo que abrange a definição de linhas orientadoras para que os operadores de telecomunicações privados não possam definir os locais onde tencionam instalar pontos de acesso gratuitos. De acordo com a Ou Mun Tin Toi, a Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações planeia reforçar a cooperação com os operadores privados para o fornecimento destes serviços, o que deverá ser anunciado ainda este ano”.

