Folclore, ópera e artesanato de Guangxi chegam a todos os cantos de Macau durante o Verão  

Durante os meses de Verão Macau vai acolher várias manifestações do património cultural imaterial da Região Autónoma Zhuang de Guangxi. A música, a ópera, a dança, o folclore e o artesanato vão dar-se a conhecer em locais como o Largo do Senado, a Casa do Mandarim e até na antiga farmácia de Sun Iat-sen, localizada na Rua das Estalagens. A iniciativa materializa-se ao abrigo das comemorações do Dia do Património Cultural e Natural da China, efeméride que se celebra amanhã.

O Largo do Senado foi ontem o palco escolhido para a exibição da peça de ópera de Guiju “A História de um Académico”. A iniciativa marcou o pontapé de saída no evento “Génese e Espírito – Mostra de Património Cultural Imaterial de Guangxi”, uma iniciativa que traz até ao território algumas das manifestações culturais mais genuínas do centro-sul da China. O Departamento de Cultura da Região Autónoma Zhuang de Guangxi organiza no território um conjunto de espectáculos, workshops e exposições durante os meses de Junho, Julho e Agosto com o propósito de dar a conhecer a música, a dança, a ópera e o artesanato de Guangxi.

No discurso que proferiu durante a cerimónia de inauguração do certame, Leung Hio Ming, presidente do Instituto Cultural (IC), relembrou que “o património cultural é material e imaterial, constituindo a ‘génese’ da civilização chinesa e o ‘espírito’ do seu povo”. O dirigente juntou-se posteriormente a Alexis Tam, secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, para uma visita guiada à exposição “Génese e Espírito, Os Magníficos Brocados e Bordados Gui – Mostra de Património Cultural Imaterial de Guangxi”. Patente na Galeria de Exposições Temporárias do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), a mostra pode ser visitada até 13 de Agosto.

Entre hoje e domingo, sempre pelas 17h, o folclore de Guangxi vai invadir, respectivamente, o Largo do Senado, o Jardim do Mercado do Iao Hon e o Largo de Camões, na Taipa. Os espectáculos juntam em palco ópera local, danças tradicionais e canções ritualísticas e são gratuitos, à semelhança de todos os outros eventos incluídos na programação.

O evento inclui também uma mostra de técnicas de fabrico tradicionais de bolas bordadas, batik (método para tingir e imprimir padrões em tecidos), chá de Liupao e bordados com pelos retirados da cauda de cavalos. O público pode conhecer estas manifestações do património imaterial de Guangxi na Casa de Lou Kau até 25 de Junho.

Os dois workshops decorrem na Casa do Mandarim e na Farmácia Chong Sai, localizada na Rua das Estalagens, respectivamente entre 17 a 18 de Junho e 24 a 25 de Junho. Na primeira oficina serão ensinados aos participantes como produzir tie-dye e chá de Liupao. As bolas bordadas e os bordados com pelos da cauda de cavalos ficaram reservados para o segundo workshop.

A série de eventos “Génese e Espírito” inclui-se nas comemorações do Dia do Património Cultural e Natural da China, celebrado anualmente no segundo Sábado do mês de Junho. Para celebrar a data, que este ano recai no dia 10, o Instituto Cultural organizou uma série de visitas guiadas a um conjunto de locais que integram a lista do Património Mundial da UNESCO. As Ruínas de São Paulo, a Casa do Mandarim, a Casa de Lou Kau, a Sala de Exposições dos Trabalhos de Carpintaria do Mestre Lu Ban, o Posto do Guarda-Nocturno do Patane e o Túnel Militar da Guia são os locais que podem ser visitados gratuitamente.

