Filipinas vão deportar fugitivo alemão

As autoridades das Filipinas anunciaram ontem que detiveram um homem alemão procurado pelas autoridades do seu país por tentativa de homicídio de um compatriota, há mais de uma década. O suspeito enfrenta agora o espectro da deportação.

O comissário da Imigração das Filipinas, Jaime Morente, afirmou que Lothar Gunter Bebenroth, de 52 anos, foi detido na província de Bohol, no centro do país, a pedido da embaixada da Alemanha.

De acordo com o mesmo responsável, existe um mandado de detenção contra Lothar Gunter Bebenroth emitido pelo tribunal distrital de Potsdam (leste da Alemanha) por ter repetidamente faltado as audiências do seu julgamento.

Jaime Morente indicou que o cidadão alemão vai ser deportado e colocado na ‘lista negra’ da imigração das Filipinas.

Bebenroth foi detido na quarta-feira depois de ter permanecido escondido no país desde 1 de Maio de 2014 como turista.

O departamento de imigração indicou que o tribunal de Potsdam condenou anteriormente Bebenroth a uma pena de dois anos de prisão, depois de ele ter confessado ter esfaqueado um homem no abdómen, num acto que quase provocou a sua morte, em Dezembro de 2006.