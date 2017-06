Empresa de equipamento de jogo entra em Macau

A Abbiati Casino Equipment, empresa especializada no fabrico de fichas e de outro equipamento ligado à indústria do jogo, passou a estar permanentemente representada no território ao escolher como representante a companhia WPG Macau. A novidade foi avançada em comunicado, de acordo com o portal gamebras.com.

“Apesar da nossa presença e marca no mercado asiático ser forte, realizámos uma revisão da nossa estratégica, que ficou recentemente concluída e nos indicou a necessidade de melhorar o nosso atendimento ao cliente e foco na região, disse Giorgio Abbiati, CEO do grupo italiano.

“Estamos confiantes que a escolha da WPG é um grande passo em frente para alcançar este nosso objectivo-chave”, acrescentou.

Por sua vez, Emily Lo, responsável pela WPG Macau elogiou a qualidade dos produtos da empresa italiana: “Estamos muito entusiasmados com o compromisso. A marca Abbiati e as fichas de jogo são justificadamente as melhores da indústria”, afirmou.