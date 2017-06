Ecrã gigante no edifício do Jornal Ou Mun teve parecer da DSPA

Apesar de ter estado na origem de queixas de vários residentes do território, o ecrã gigante que está a ser instalado no edifício do Jornal Ou Mun foi alvo de pareceres da Direcção de Serviços de Protecção Ambiental.

“Relativamente à obra de montagem deste ecrã, a DSPA tinha fornecido, a pedido dos Serviços de Obras Púbicas, pareceres técnicos e instruções sobre o controlo da poluição luminosa, para reduzir o impacto das luzes e economizar a energia”, explicou o organismo, em resposta à questões colocadas pelo PONTO FINAL.

A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental esclareceu igualmente que até ontem não tinha recebido “qualquer queixa relativa à poluição luminosa” causada pelo ecrã em causa.

O funcionamento do ecrã gerou controvérsia na terça-feira à noite. Porém, nos dias seguintes o aparelho esteve desligado, isto numa altura em que ainda se mantêm no local os andaimes utilizados para a sua instalação.