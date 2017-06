É “impossível” Macau perder o estatuto de Património Mundial da UNESCO, diz Alexis Tam

Alexis Tam descartou ontem por completo a possibilidade do Centro Histórico de Macau vir a ser removido da Lista do Património Mundial da UNESCO. A hipótese é considerada como “impossível” pelo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura. O Governante foi mais longe e defendeu mesmo que o Instituto Cultural está a “fazer bem” o seu trabalho.

“É impossível, impossível”. Foi assim que o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, se referiu à possibilidade do Centro Histórico de Macau poder vir a ser retirado pela UNESCO da lista de Património da Humanidade. Em declarações prestadas ao PONTO FINAL à margem da cerimónia de inauguração da iniciativa “Génese e Espírito – Mostra de Património Cultural Imaterial de Guangxi”, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura anunciou que o Instituto Cultural (IC) tenciona convidar elementos da UNESCO para virem ao território tomar o pulso in loco à situação do património local. O governante justificou a demora na elaboração do Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico com a “complexidade de Macau”.

O presidente do Instituto Cultural, Leung Hio Ming, vai integrar a delegação chinesa que vai marcar presença na 41.ª sessão do Comité do Património Mundial da UNESCO, iniciativa que se realiza entre 2 e 12 de Julho em Cracóvia, na Polónia: “No fim, eles [membros do Instituto Cultural] ainda vão aproveitar para convidar os oficiais e especialistas da UNESCO para virem a Macau para verem como é, para ver se o trabalho está mal feito”, revelou Alexis Tam.

“Estamos a trabalhar com a Administração Estatal do Património Cultural da China e no fim eles também enviam oficiais para observar e para fiscalizar o trabalho do Governo da RAEM. Eles ficaram muito satisfeitos com o Governo e com o Instituto Cultural”, referiu o secretário. “Agora a UNESCO tem de mandar alguém para ver, para observar”, reiterou Alexis Tam, criticando o facto da organização não ter enviado nenhuma delegação ao território desde que tomou posse como secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, em Dezembro de 2014.

A demora na elaboração do Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico foi justificada pelo governante com a “complexidade de Macau”: está cheia de negócios, está cheia de gente”. O prazo inicial ditado pela UNESCO para e entrega do documento tinha sido fixado a 1 de Fevereiro de 2015 mas Leung Hio Meng, durante uma conferência de imprensa organizada anteontem, justificou o atraso com o facto da Lei de Salvaguarda do Património ter entrado em vigor apenas em 2014. O presidente do Instituto Cultural apontou “meados de 2018” para a entrega do documento.

“Eles [IC] mandaram informações ao Centro de Património Mundial dizendo que não iam conseguir, uma vez que entrou em vigor só em 2014 [a Lei de Salvaguarda do Património]. É impossível em tão pouco tempo acabar este plano porque tinham que fazer aquela consulta pública”, justificou o secretário.

Quanto ao documento exigido pelo Comité do Património Mundial da UNESCO sobre a situação do património de Macau, Alexis Tam declarou que “o senhor presidente [do IC] está confiante, de certeza absoluta que antes do fim de 2018 vai haver este relatório do Centro Histórico de Macau”.