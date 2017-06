O Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau (CPTTM) tem estado a acompanhar o impacto e as repercussões de um novo vírus informático, designado de “Fireball”. A ameaça tem vindo a disseminar-se em vários países e já infectou 250 milhões de computadores. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, as pequenas e médias empresas locais podem recorrer ao CPTTM para apoio técnico.

