Conferência sobre o ensino do inglês arranca amanhã no IFT

A Associação para o Ensino da Língua Inglesa Avançada (na sigla inglesa, MAELT) vai dinamizar a partir de amanhã uma conferência subordinada ao ensino do inglês no território. A iniciativa, que congrega duas dezenas de instituições legais, arranca às 9h30 da manhã e durante dois dias vai discutir os desafios do ensino do inglês, num certame que este ano tem por tema “Inglês no mundo real: Da escola para a Sociedade”. A conferência decorre nas instalações dos Instituto de Formação Turística, na colina de Mong Há.

As 40 palestras que integram o programa da iniciativa vão ter como foco os aspectos da escrita, da fala, da gramática, da leitura, da preparação de exames e do desenvolvimento dos professores. Os oradores são oriundos quase integralmente de Macau; a excepção é uma docente que lecciona numa universidade japonesa.

Abordados na conferência serão também aspectos como a motivação dos alunos, o recurso à literatura para estimular a aprendizagem, o pensamento crítico dos alunos ou o uso de ferramentas digitais para o ensino.

A dinamização da conferência tem como propósito “juntar os professores de inglês de Macau e disponibilizar uma plataforma amigável e uma oportunidade estimulante para intercâmbio de perspectivas profissionais, discussão de ideias de prática de ensino e partilha de experiências”, lê-se num comunicado enviado às redacções pelo comité de organização do evento.

Na cerimónia de inauguração do certame, Doris Ip, responsável pelos cursos de línguas do Instituto de Formação Turística será a primeira a intervir, às 10h de Sábado, sobre a forma como se pode colocar em prática os ensinos já adquiridos de inglês. Debbie Sou, professora na Escola Secundária Guang Da, às 10h de Domingo, vai falar sobre a utilização do inglês num contexto real de comunicação.