Cinemateca Paixão apresenta “Decálogo”, do polaco Krzysztof Kieslowski

A Cinemateca Paixão vai exibir a versão digitalmente restaurada de “Decálogo”, série televisiva rodada pelo realizador polaco Krzysztof Kieslowski no final da década de 1980. Os dez episódios da produção centram-se em cada um dos Dez Mandamentos bíblicos e serão exibidos entre os dia 27 de Junho e 5 de Julho.

“As histórias têm lugar em Varsóvia, com personagens envolvidos em dilemas éticos da vida quotidiana e vivendo no mesmo bloco de apartamentos”, escreve a organização em comunicado. Na nota que enviou às redacções, a Cinemateca Paixão explica ainda que a escolha do dia 27 para o arranque das projecções foi intencional, coincidindo com o nascimento de Kieslowski, em 27 de Junho de 1941.

Os primeiros seis episódios serão apresentados de 27 a 29 de Junho, sendo os restantes quatro apresentados a 4 e 5 de Julho. Vão ser exibidos dois episódios por sessão, sendo que o preço dos bilhetes é de 60 patacas por cada uma delas. Estudantes e idosos acima dos 65 anos beneficiam de 50 por cento de desconto. A aquisição de dez ou mais bilhetes beneficia ainda de mais 20 por cento de desconto adicional.

Krzysztof Kieslowski, recorda a Cinemateca Paixão, afirmou-se na cena cinematográfica internacional pela profunda exploração do humano.