Chan Meng Kam: Duas listas para assegurar os três assentos no hemiciclo

As organizações afiliadas a Chan Meng Kam deverão apresentar-se às eleições legislativas com duas listas através do expediente do sufrágio directo com o propósito de conseguir melhorar a prestação eleitoral alcançada em 2013 e eleger um quarto deputado. Os mandatários de Chan Meng Kam formalizaram ontem a entrega de duas comissões de candidatura: a da Associação dos Cidadãos Unidos de Macau e a Associação dos Cidadãos para o Desenvolvimento de Macau, cada uma com 500 assinaturas.

Elisa Gao

elisa.pontofinal@gmail.com

Os mandatários de Chan Meng Kam formalizaram ontem, no Edifício da Administração Pública, a entrega de duas comissões de candidatura – a da Associação dos Cidadãos Unidos de Macau e a da Associação dos Cidadãos para o Desenvolvimento de Macau – cada uma com 500 assinaturas. Os mandatários das comissões de candidatura de Chan Meng Kam, cuja bancada parlamentar integra actualmente três deputados, desejam concorrer com duas listas por forma a assegurar a manutenção dos assentos parlamentares conseguidos em 2013. Apesar dos mandatários não o terem referido, esta estratégia aumenta a probabilidade de Chan Meng Kam eleger um quarto deputado.

Em 2013, o deputado Chan Meng Kam foi o grande vencedor das eleições para Assembleia Legislativa, alcançando a sua reeleição e garantindo a eleição de outros dois candidatos, Si Ka Lon e Song Pek Kei. Este foi o maior número de assentos conquistados no hemiciclo com uma só candidatura, com a lista liderada por Chan Meng Kam a recolher mais de 46 mil votos. Originário da província chinesa de Fujian, Chan, de 50 anos, começou por ser operário da construção civil e hoje é deputado à Assembleia Legislativa de Macau, proprietário de casinos e membro da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês.

Nenhum dos três deputados – Chan Meng Kam, Song Pek Kei e Si Ka Lon – marcou presença ontem de manhã na formalização da entrega das duas comissões de candidatura, na sede da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL), no Edifício da Administração Pública.

Um dos mandatários das comissões de candidatura disse à imprensa que dividir a candidatura por duas listas – ou seja, “separar um em dois” – constitui uma tentativa de manter os três assentos parlamentares assegurados com apenas uma lista em 2013, ano em que Chan Meng Kam se candidatou somente com a lista da Associação dos Cidadãos Unidos de Macau: “Considerando que a competição legislativa será mais feroz, nós, a equipe de serviço da Chan Meng Kam, tentaremos manter os três assentos parlamentares conseguidos nas últimas eleições legislativas. Então, depois de considerações cautelosas, pensámos desta vez separar a candidaturas por duas listas, manter os três assentos será um pouco mais seguro e não tão exigente”, explicou Chan Chon Pat, mandatário da Associação dos Cidadãos para o Desenvolvimento de Macau.

Chan Chon Pat não revelou, ainda assim, a composição das listas: “As listas de candidaturas ainda estão em consideração, se houver alguma informação vamos anunciar “, disse Chan. O mandatário acrescentou que tencionam fazer chegar essa informação ao público em breve.

De acordo com a revista East Week, as duas listas de Chan Meng Kam vão ser encabeçadas por Si Ka Lon e Song Pek Kei: “O nosso objetivo é manter o bom resultado conseguido na última vez, isto é, três assentos, com base nos quais, esperamos servir melhor o público”, sublinhou Chan Chon Pat.

Tong Noi Tong, mandatário da candidatura da Associação dos Cidadãos Unidos de Macau, também esteve presente.