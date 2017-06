Cerâmica e selos de Shui Hu no Museu de Arte de Macau

Pela primeira vez, as estatuetas de cerâmica dos 108 heróis de Shui Hu e os 194 selos relacionado com a saga são exibidas integralmente no território no âmbito da exposição “Estatuetas de Cerâmica e Selos dos 108 Heróis de Shui Hu da Colecção do Museu de Arte de Macau”. A mostra vai permanecer patente ao público até 19 de Novembro no Museu de Arte de Macau. No ano 2000, as obras relacionadas com o tema da “Lenda de Shui Hu” (Margem da Água), foram doadas por Lei Loi Tak, Presidente da Associação Budista Soka Gakkai Internacional de Macau à antiga Câmara Municipal de Macau Provisória. O espólio doado inclui pinturas, trabalhos de caligrafia, selos, sinetes e estatuetas de cerâmica. O acervo foi mais tarde integrado na colecção do Museu de Arte de Macau.

