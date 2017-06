CEPA vai ser actualizado até ao final do ano para proteger investimento

O Governo anunciou ontem que até ao final do ano o Acordo de Estreitamento das Relações Económicas e Comerciais entre o Interior da China e Macau (CEPA) vai ser actualizado para melhorar aspectos relacionados com a cooperação económica, técnica e de protecção do investimento. Esta é uma medida que faz parte do Plano Quinquenal do Gverno Central e que se encontra presentemente a ser desenvolvida.

Como parte destes trabalhos, a Chefe do Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, Teng Nga Kan, esteve ontem reunida com uma comitiva do Continente, liderada pelo director do Departamento dos Assuntos de Taiwan, Hong Kong e Macau do Ministério do Comércio, Sun Tong.

Foi neste encontro que foi apresentado o rumo e as ideias para as actualizações do CEPA pelos governantes da República Popular da China. A comitiva explicou igualmente que a prioridade das alterações passa por dar um contributo para impulsionar a diversificação adequada do desenvolvimento industrial local. Por sua vez, Teng Nga Kan agradeceu as alterações propostas.