Bilhetes à venda para Eine florentinische Tragödie”, pela Orquestra de Macau

A Orquestra de Macau, do Instituto Cultural (IC), vai apresentar o “Concerto de Encerramento da Temporada 2016-17 – Eine florentinische Tragödie”, no dia 29 de Julho, Sábado, pelas 20h, no Grande Auditório do Centro Cultural de Macau. Os bilhetes já se encontram à venda.

O concerto consiste numa adaptação de Eine florentinische Tragödie, a ópera mais notável de Alexander von Zemlinsky, assim como a obra-prima Canções de um viandante de Gustav Mahler, um compositor da era pós-romântica, indica um comunicado do Instituto Cultural. O concerto vai ser conduzido pela batuta do director musical da Orquestra de Macau, Lü Jia, e conta com a colaboração de jovens cantores coreanos – a soprano MyungJoo Lee e o barítono Paul Kong – assim como do tenor Erik Nelson Werner, dos Estados Unidos da América.

Passada em Florença no período renascentista, a ópera Eine florentinische Tragödie relata a história de um duelo entre um comerciante rico e um nobre, motivado por um caso amoroso. Esta ópera em um acto apresenta música delicada e intensa conjugada com um enredo emocionante e de grande tensão. O concerto apresenta também Canções de um Viandante, uma obra-prima do compositor austríaco pós-romântico Gustav Mahler.