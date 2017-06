Guilherme Ung Vai Meng apresentou a demissão do Conselho do Património Cultural. O ex-presidente do Instituto Cultural, que se reformou em Fevereiro último, apontou, segundo a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, “razões pessoais” para se afastar do organismo. De acordo com a mesma estação, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, designou Ip Tat, presidente da Associação do Templo de Na Tcha, para suceder a Ung Vai Meng no conselho.

