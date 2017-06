Uma foto por dia

Parábola do filho pródigo: Turistas oriundos da China Continental são fotografados ao lado do monumento da Bauhinia dourada, esta quarta-feira, 7 de Junho, na vizinha Região Administrativa Especial de Macau. O monumento está situado nas imediações do Centro de Convenções da antiga colónia britânica, recinto onde decorreu a cerimónia de transferência de soberania de Hong Kong entre o Reino Unido e a República Popular da China. A 1 de Julho próximo, Hong Kong celebra o vigésimo aniversário do regresso à administração chinesa, mas as relações entre o território e Pequim permanecem tensas. Em Maio, durante uma visita ao território, Zhang Dejiang deixou uma mensagem clara à população da antiga colónia britânica: a população de Hong Kong não deve hostilizar o Governo Central. EPA/JEROME FAVRE

