A selecção de Taiwan conquistou ontem o Campeonato de Basquetebol da Ásia Oriental, em Nagano, no Japão, ao derrotar no encontro decisivo a Coreia do Sul por 77-64, país que tinha vencido as últimas três edições do torneio.

Na atribuição da medalha de bronze, a República Popular da China foi derrotada por 76-58, numa partida disputada frente à equipa da casa. Por sua vez, Macau terminou o torneio no sexto lugar, após ter perdido na terça-feira com Hong Kong por 96-81.