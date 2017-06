STDM com autorização para construir edifício comercial de 18 andares

A Sociedade de Turismo e Diversões de Macau (STDM) conseguiu autorização do Governo de Macau para unir três terrenos situados junto à Praça Flor de Lótus e construir um edifício em altura com 18 andares. O prédio deverá ter fins comerciais.

No entanto, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, como a concessão temporária para a construção dos terrenos termina a 20 de Dezembro de 2019, a empresa tem até essa data para finalizar a construção do projecto, dispondo de pouco mais de dois anos para tal.

Os lotes ficam situados junto a Praça da Flor de Lótus e à frente do Centro de Actividades Turísticas, tendo a concessão temporária sido aprovada em 1994, com um prazo de 25 anos. Depois da área original dos lotes ter sido reduzida, para a construção da via pública naquela zona, a área do terreno ficou reduzia a 3 876 metros quadrados.

A construção na área está limitada em termos de altimetria devido à proximidade ao Farol da Guia, o que faz com que o edifício não possa ultrapassar os 60 metros. Assim o projecto pode ter 18 andares em altura e outros três subterrâneos, numa área bruta total de 30 mil metros quadrados.

Também ontem o Governo anunciou a recuperação de um terreno que tinha sido cedido em 1953, através de uma concessão temporária, na Travessa do Garfo, junto à Rua de João de Araújo, na zona de San Kio.

Segundo a explicação da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, a concessão tinha inicialmente um prazo de 50 anos, estando expirada desde 2003. Porém após uma análise deste caso em concreto, a DSSOPT chegou à conclusão que o terreno não tinha sido intervencionado, não havendo sequer registos de uma licença para construção daquela área.

Por esse motivo, e porque de acordo com a Lei de Terras, as concessões temporárias não podem ser renovadas, o Governo decidiu recuperar este terreno, informou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.