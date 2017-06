Sinosky com perdas de 47,58 milhões de patacas no ano passado

A Companhia de Gestão e de Participação e Energia Sinosky, responsável pelo abastecimento de Gás Natural a Macau, anunciou, em comunicado, que registou um prejuízo de 47,58 milhões de patacas durante o ano passado.

“Em 2016, a receita de vendas de gás natural da Energia Sinosky foi de 27,87 milhões de patacas, e o seu custo de venda foi de 44,85 milhões de patacas. A companhia perdeu 47,58 milhões de patacas em 2016”, pode ler-se na informação divulgada pela empresa.

Os resultados negativos continuam a agravar-se de ano para ano, o que leva a Sinosky a dizer que desde 2006 regista “uma perda acumulada de 260 milhões de patacas”.

Já nos dois anos anteriores a 2016, a empresa tinha registado uma perda de cerca de 65,4 milhões de patacas, 28,9 milhões de perdas foram registados em 2014 e 35,6 milhões de patacas em perdas tinham sido contabilizados em 2015.

Sobre o ano passado, a Energia Sinosky fala de “várias dificuldades”, que justifica com a “queda do preço de compra e venda de gás natural e do desequilíbrio entre os fundos sociais”.

A empresa refere igualmente que perde “directamente 1,5059 patacas por venda de cada metro cúbico de gás natural”, tendo vendido em 2016 um total de 10,19 milhões de metros cúbicos de gás a Macau.

Porém, sublinha a empresa, “a fim de salvaguardar o abastecimento de gás natural” a Sinoksy “continuou a cumprir e assumir a responsabilidade e o dever de fornecimento estável e sustentável de gás natural”.

Para este ano a companhia compromete-se a “recuperar de forma activa o abastecimento de gás à Companhia de Electricidade de Macau, ampliar a aplicação das energias limpas” a “vários sector”, com o objectivo de auxiliar na construção de Macau como Centro Mundial de Turismo e Lazer e na diversificação económica.