Quinhentas mil patacas para tornar Macau uma “cidade inteligente”

As áreas de intervenção na caminhada para uma “cidade inteligente” são várias e devem conjugar-se com as necessidades mais prementes de cada urbe. O Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia tem como missão implementar o conceito em Macau e lançou ontem mais uma iniciativa para esse fim: o organismo vai financiar com um máximo de 500 mil patacas as melhores ideias em áreas de intervenção como o turismo, a medicina, a educação ou os transportes.

O Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia (FDCT) vai lançar a 15 de Junho um plano de apoio financeiro ao desenvolvimento do conceito da “cidade inteligente” no valor máximo de 500 mil patacas. Destinado às instituições de ensino e de investigação, às pequenas e médias empresas e ao público em geral, a iniciativa tem por propósito incentivar o desenvolvimento de aplicações, soluções e projectos que possam ajudar a acelerar a transformação de Macau numa “cidade inteligente”.

O apoio financeiro será concedido em duas tranches de 50 por cento do valor total atribuída. A primeira será concedida antes de ser dado o pontapé de saída no projecto de investigação “para que os indivíduos ou entidades, antes de iniciarem o seu projecto, consigam já ter um capital para arrancar o seu projecto” explicou Ma Chi Ngai, presidente do FDCT, durante a conferência de imprensa de apresentação do plano.

Chan Wan Hei, membro do Conselho de Administração do Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia, explicou que o restante dinheiro só será atribuído quando os proponentes conseguirem provar que o projecto tem pernas para andar: “A segunda metade só vai ser concedida depois da entrada em funcionamento do projecto, ou seja, o projecto tem que andar porque se não funcionar a concessão de apoio financeiro não vai ser realizada”.

As áreas de intervenção das candidaturas não estão limitadas mas Ma Chi Ngai aponta os transportes, o turismo e o tratamento médico como domínios em que projectos e intervenções seriam bem vindos. Os projectos abrangidos podem envolver tarefas tão díspares como a concepção de aplicações móveis, a gestão de soluções de armazenamento digital, a criação de páginas da Internet ou de plataformas de comércio electrónico, entre outros. Quanto ao prazo relativo ao desenvolvimento do projecto, este não pode exceder os 18 meses.

As ideias que surjam ao abrigo do plano ontem dado a conhecer vão ganar forma em paralelo com o “program deck” que foi encomendado recentemente à empresa de consultadoria Doxa Innova & Smart. No mês passado duas consultoras da companhia estiveram em Macau para um seminário sobre cidades inteligentes e também para desenvolverem a lista de áreas no território em que as intervenções são mais urgentes. Contudo, as linhas orientadoras do programa só deverão ser conhecidas no final do ano, com as sugestões apresentadas pela Doxa Innova & Smart a terem de passar ainda pelo crivo do Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia.

O presidente do FDCT não se quis comprometer quanto ao número de projectos que o fundo prevê apoiar, dizendo que prefere aguardar pelo final do prazo de candidatura, definido para o dia 15 de Setembro: “Há um limite orçamental, mas não o decidimos por agora. Queremos esperar para ver as candidaturas que vamos receber”, disse Ma.

Considerando experiências passadas, Ma Chi Ngai espera receber entre “10 a 30 candidaturas” e destas conseguir aprovar “não menos de cinco”. Contudo, Chan Wan Hei ressalva que “se houver mais projectos que preencham as exigências haverá mais projectos aprovados”.

Os interessados em apresentar candidaturas podem comparecer no dia 19 de Junho pelas 16h na Sala de Conferências do FDCT (localizado no 9º andar do edifício Dynasty Plaza) para uma sessão de esclarecimento.

CVN