  Política do Governo para os transportes públicos é pouco transparente, acusa Ho Ion Sang

Ho Ion Sang quer que o Governo seja mais transparente no que diz respeito às políticas de transportes, nomeadamente no que toca às alterações que a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego promove frequentemente nas carreiras dos autocarros públicos. Numa interpelação escrita dirigida ao Executivo, o deputado defende que tais modificações não devem ser feitas à porta fechada e, sobretudo, sem que a população tenha sido consultada.

Ho Ion Sang ilustra a sua posição com os ajustamentos feitos ao trajecto do autocarro n.º 25, numa decisão a que falta, no entender do deputado, a transparência necessária e que se apresenta como um insulto ao princípio da “governação científica”.

Ho Ion Sang insta o Governo a tomar o pulso à eficácia das operações da carreira n.º 25 depois do ajustamento ter entrado em vigor e sugere a adopção de um percurso flexível, ajustado à procura ou que tenha em conta certas especificidades sazonais. Na interpelação que enviou ao Governo, o deputado sublinha ainda o facto de a população das ilhas ter aumentado de forma exponencial e insta o Executivo a colocar em marcha o mais depressa possível um plano revisto de coordenação da rede viária do território.