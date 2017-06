Novo Macau pede urgência no concepção do plano de protecção do Centro Histórico

A Associação Novo Macau exigiu ontem que o Governo de Macau elabore de forma urgente o Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau, em resposta às preocupações levantadas pela UNESCO.

Elisa Gao

A Associação Novo Macau organizou ontem uma conferência de imprensa em que se pronunciou sobre o projecto de resolução do Comité do Património Mundial da UNESCO, que expressa a preocupação com o actual panorama no que toca à protecção do património cultural e histórico de Macau. A plataforma pró-democrata considera que a UNESCO dá razão aos dois relatórios enviados pela associação ao organismo, em Julho de 2015 e em Dezembro de 2016, e pede ao Governo de Macau e ao Ministério da Cultura da República Popular da China que percebam o que está em causa.

A associação pró-democrata pediu igualmente ao Instituto Cultural que elabore o Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau com urgência: “O Património Mundial de Macau enfrenta grandes desafios e até recebeu avisos da UNESCO, o que é algo muito significativo. O Instituto Cultural não deve fugir às suas responsabilidades. Deve admitir os seus erros e deve tratar o assunto convenientemente, enviando um relatório completo e transparente antes de Dezembro de 2018”, afirmou Sulu Sou. “Se a partir de agora, o Governo da RAEM começar a sentir-se nervoso com a situação, se começar a haver pressão do Governo Central, e se o Governo de Macau finalizar os planos de gestão o mais depressa possível, então ficamos satisfeitos”, complementou Scott Chiang, presidente da Novo Macau.

Durante o evento, o vice-presidente da Associação Novo Macau, Sulu Sou, defendeu que o documento da UNESCO visa principalmente dois aspectos: a construção em altura e a gestão do património mundial. No que diz respeito à construção em altura há três casos que geram preocupação: o edifício na Calçada do Gaio, o projecto de David Chow para a construção de um hotel com a altura de 90 metros na Doca dos Pescadores e, ainda, os edifícios que deverão ser erguidos na orla costeira de Macau, ou seja na chamada Zona B dos novos aterros.

No que diz respeito à gestão dos espaços, a UNESCO queixa-se dos atrasos na elaboração do Plano de Salvaguarda e Gestão e aponta o dedo à Região Administrativa Especial de Macau devido à falta de um plano geral para o desenvolvimento urbano. Ao mesmo tempo, a RAEM é igualmente criticada pelo facto de não realizar um estudo sobre o impacto para o património quando autoriza a realização das várias obras.

Assim sendo, o Comité do Património Mundial da UNESCO definiu a data de Dezembro de 2018 para a apresentação, por parte das autoridades chinesas, de um relatório actualizado sobre o estado de conservação do património. O documento vai ser depois analisado em 2019, na 43.ª Sessão do Comité do Património Mundial.