A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego anunciou ontem a criação de uma nova carreira de autocarros que promete facilitar a ligação à Praia de Hác Sa. O autocarro 15X começa a circular no próximo sábado, ligando a paragem do “Hellene Garden/Hac Sá” a uma paragem na zona de Seac Pai Van que é servida por nove outros autocarros. O novo serviço de autocarros circula apenas entre as 11h e as 19h30 e somente durante os fins-de-semana e feriados.

