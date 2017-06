Música e poesia reunidas num concerto para os mais novos

Mais do que um disco, “Castelos na Areia” materializa um desejo há muito tempo partilhado por três músicos oriundos do Brasil e de Portugal que Macau juntou: “Fazer algo para crianças” foi o ponto de partida para a produção de um trabalho discográfico que dá uma nova roupagem a poemas de conhecidos autores portugueses. O trabalho vai ser lançado amanhã, no pequeno auditório do Centro Cultural de Macau (CCM), a par de um concerto que conta com a participação de um coro de crianças da Escola Portuguesa de Macau (EPM).

“É um projecto com poemas de autores consagrados como Eugénio de Andrade, Miguel Torga, Sophia de Mello Breyner, Fernando Pessoa, Luísa Ducla Soares ou Matilde Rosa Araújo. No fundo, tem uma componente principal que é a pedagógica, ou seja, darmos a possibilidade de as crianças ficarem a conhecer poemas fortes, com linguagem rica e com uma mensagem”, disse ao PONTO FINAL Tomás Ramos de Deus, a quem coube idealizar o projecto.

No total o disco apresenta doze músicas, seis com composição de Tomás Ramos de Deus e outras seis de Filipe Fontenelle, artista brasileiro que acabou de lançar o álbum de originais “M de Memória”. Miguel Andrade é o responsável pelos arranjos musicais e pela produção do trabalho. O disco tem produção executiva da Casa de Portugal, à excepção da ilustração da capa e do conceito do design do disco que foram feitos por Filipa Soeiro.

“Castelos na Areia” responde ao que Tomás Ramos de Deus define como uma “inspiração emergente”: “Quisemos muito que este concerto fosse um programa de família, que fosse uma ocasião para juntar as crianças com os pais, levar tudo em família a ver o concerto e parece que funcionou. Acho que está a ter muita adesão”, apontou.

Inserido nas celebrações de “Junho, mês de Portugal”, o concerto está agendado para as 20h e tem entrada livre. Os bilhetes já podem ser levantados na Casa de Portugal. J.F.