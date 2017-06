Malásia vai cobrar taxa turística a partir de Agosto

As autoridades da Malásia vão cobrar, a partir de 1 de Agosto, uma imposto turístico que vai ser aplicado como sobretaxa de dormida em qualquer tipo de alojamento do país, informou ontem a imprensa local.

O departamento de alfândegas indicou que o imposto vai ser aplicado a malaios e a estrangeiros que fiquem alojados em unidades hoteleiras seja como turistas ou no âmbito de viagens de negócios, de acordo com o diário New Straits Times.

A sobretaxa vai ser de 20 ringgit (38 patacas) por noite em hotéis de cinco estrelas; de 10 (19 patacas) para os de quatro; de 5 (oito patacas) para os entre uma e três estrelas; e de 2,5 (quatro patacas) para os restantes que não integrem nenhuma das referidas categorias.

Da medida ficam isentas unidades com menos de dez quartos e as geridas por entidades religiosas sem fins lucrativos.

O ministro da Cultura e do Turismo da Malásia, Mohamed Nazri Abdul Aziz, afirmou que o novo imposto poderá permitir encaixar receitas de 654 milhões de ringgit , atendendo à taxa de ocupação média de 60 por cento registada pelos 11 milhões de quartos disponíveis no país.