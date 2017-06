Kwan Tsui Han questiona o Executivo sobre as alterações aos trajectos dos autocarros

O ajustamento da carreira n.º 25, no início de Maio, tem suscitado um vasto leque de reacções. Residentes e associações já manifestaram o seu desagrado relativamente às alterações promovidas pela Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego e ontem a deputada Kwan Tsui Hang também fez chegar ao Executivo ecos de descontentamento e de preocupação.

Numa interpelação escrita endereçada ao Governo, Kwan Tsui Hang assume que o novo modelo de gestão do serviço de autocarros públicos merece reconhecimento, uma vez que permitiu uma melhoria gradual das operações, ao eliminar trajectos que se sobrepunham e ao adicionar novas rotas, mas também ao alargar o horário de serviço e ao ajustar as ligações.

Contudo, a deputada questiona o Governo sobre o facto de não ter consultado o público sobre as mudanças que acabaria por vir a promover e acusa a DSAT de falhar ao não divulgar dados sobre o volume e a frequência de passageiros, bem como o seu fluxo em diferentes períodos do dia. Kwan Tsui Hang sustenta ainda que o Governo tão pouco publicou os gastos do erário público inerentes às alterações. No entender da deputada, a divulgação de tais dados poderia ajudar a melhorar a recolha de opinião pública e a equilibrar as necessidades dos residentes que fazem do autocarro o meio de transporte de eleição.

Kwan Tsui Hang quer saber quais são os factores tidos em conta quando o Executivo decide estender ou encurtar os trajectos e de que forma pesa a procura de que são alvo as diferentes carreiras de autocarros: “Nos últimos anos, as Ilhas têm-se desenvolvido rapidamente, e têm agora grandes áreas residenciais, os casinos continuam a surgir e existem projectos em desenvolvimento. Alguns residentes manifestaram que, nas horas de ponta, o autocarro que faz a rota desde as Portas do Cerco até ao Cotai fica lotado logo no terminal, pelo que os passageiros quase não conseguem entrar no transporte nas paragens entre os dois pontos. O Governo considera adicionar serviços de autocarros com ligação directa nas horas de ponta?”, questiona a deputada.