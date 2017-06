Kim Jong-un quer que crianças norte-coreanas odeiem “imperialistas”

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, instou, na terça-feira, as crianças do seu país a “odiar os imperialistas e inimigos” e a “dar tudo” pela sua pátria, informam esta quarta-feira os ‘media’ oficiais norte-coreanos, afectos ao regime de Pyongyang.

Num discurso proferido na terça-feira no VIII Congresso da Organização de Crianças da Coreia (ONC) em Pyongyang, Kim Jong-un afirmou que “os meninos devem ter uma preparação exaustiva para odiar os imperialistas e os inimigos”, diz um artigo da agência estatal de notícias norte-coreana KCNA.

Kim defendeu a formação dos membros da organização de modo a torná-los “revolucionários infantis da pátria socialista”.

O encontro, em que participaram altos titulares do regime, não se realizava desde 2013, ano em que Kim Jong-un a ele presidiu pela primeira vez, logo após ter sucedido ao seu pai no estatuto de líder da República

O líder norte-coreano manifestou-se ainda confiante num futuro “claro e brilhante” do regime graças à organização infantil, que dedica “tudo” pela pátria e “mantém firme a alma da revolução norte-coreana”, segundo a KCNA.

Esta mensagem tem lugar numa altura de particular tensão na região, após os ensaios nuclear e de mísseis de Pyongyang – o mais recente na semana passada –, os quais levaram a um agudizar da retórica bélica com a nova administração dos Estados Unidos, do Presidente Donald Trump, que insinuou a possibilidade de realizar ataques preventivos contra Pyongyang.