Julho arranca com a 5.ª edição da Exposição Internacional de Turismo

Macau acolhe entre os dias 7 e 9 de Julho a 5.ª Exposição Internacional de Turismo (Indústria) de Macau, plataforma que se propõe reunir no território dezenas de membros da indústria mundial do turismo. A iniciativa tem como grande propósito a discussão de ideias, a apresentação de oportunidades de negócio e o desenvolvimento de mercados.

O certame é da responsabilidade da Direcção dos Serviços de Turismo (DST) que, com o apoio da “China National Tourism Administration” e a Associação de Agências de Viagens de Macau, prepara uma área de exposição com mais de quatro centenas de expositores ocupados por agentes de restauração, entidades ligadas à hotelaria e aos transportes, ao entretenimento, passeios e compras, domínios que são tidos como as seis principais áreas do turismo.

A exposição decorre no Centro de Exposições e Convenções do Venetian Macau e conta com representantes do território, de Hong Kong, de Taiwan , da República Popular da China e de vários outros países e regiões. A iniciativa deverá atrair operadores turísticos e entidades, empresas e instituições ligadas à promoção do turismo. As empresas portuguesas, “terão acesso a um valor especial de inscrição de 1,600 euros [cerca de 14,500 patacas] por stand/expositor, além do apoio via CCILC no agendamento de reuniões B2B com parceiros”, lê-se na página electrónica da Câmara do Comércio e Indústria Luso-Chinesa (CCILC), uma das entidades que se associam à iniciativa.

A Exposição Internacional de Turismo (Indústria) de Macau realiza-se pelo segundo ano consecutivo em Macau e propõe-se uma vez mais cumprir o objectivo de reforçar a cooperação turística entre os países e regiões que se associaram à iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, no sentido de desenvolver os recursos do turismo da Rota da Seda Marítima, através do intercâmbio de conhecimentos sobre a indústria.

Os interessados devem consultar a página oficial do evento para procederem à inscrição até ao dia 16 de Junho, data limite para efectuar o registo. Para resposta a questões relacionadas com logística de viagem, devem, por sua vez, entrar em contacto com a CCILC.