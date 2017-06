Japão: Cinco trabalhadores expostos a níveis de radiação elevados

A Agência de Energia Atómica do Japão informou que cinco trabalhadores de um laboratório nuclear que utiliza plutónio foram expostos a elevados níveis de radiação, embora não tenham manifestado sinais de problemas de saúde.

O incidente ocorreu na terça-feira no Oarai Research & Development Center, uma unidade dedicada ao estudo de combustível nuclear que utiliza plutónio altamente tóxico, depois de um saco contendo material altamente radioactivo se ter rompido durante uma inspecção do equipamento. A causa do acidente está, ainda assim, a ser investigada pelas autoridades nipónicas.

A agência governamental explicou que, segundo a sua análise preliminar, foi detectada radiação nos membros dos cinco homens e no interior das narinas de três deles, um sinal de que poderão ter inalado poeira radioactiva

A emissora pública japonesa NHK informou esta quarta-feira que os níveis de contaminação num dos funcionários eram centenas de vezes superiores ao inicialmente reportado pela Agência de Energia Atómica.