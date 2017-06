IPIM nomeia seis “Embaixadores de Convenções” para atrair mais eventos

O Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) anunciou ontem a nomeação de seis Embaixadores de Convenções – ou seja um grupo de seis especialistas em diferentes áreas, da medicina ao desporto – que vão ter como missão atrair mais eventos mundiais para Macau.

De acordo com uma nota enviada às redacções pelos responsáveis do IPIM, os seis especialistas são Orlando Monteiro da Silva, ex-presidente da Federação Dentária Internacional, Zhu Lian, ex-ministra da Ciência e Tecnologia da China, He Jingtang, membro da Academia Chinesa de Engenharia, Li Ning, antigo atleta chinês de ginástica, Tsui Lap-Chee, especialista em genética molecular e Liu Chung Laung, membro do Conselho Consultivo do Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Macau.

“O Governo da RAEM irá colaborar com os referidos embaixadores, em diversos aspectos, conjugando esforços no sentido de alcançar para Macau maior número de convenções, tanto nacionais como internacionais” afirmou o IPIM, na nota enviada às redacções.