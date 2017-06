IACM recebeu 105 candidaturas para bancas no novo mercado grossista

O Conselho Consultivo de Serviços Comunitários da Zona Central reuniu ontem com o presidente do conselho de administração do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), José Tavares. Citado pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o responsável referiu na reunião que, de acordo com dados fornecidos pela Sociedade do Mercado Abastecedor de Macau Nam Yue, o novo mercado grossista recebeu 105 candidaturas de comerciantes interessados me gerir as bancas no novo espaço comercial. De acordo com a Ou Mun Tin Toi, o José Tavares acrescentou que há uma nova calendarização para a deslocalização do novo mercado, cuja conclusão deverá acontecer até Setembro. O presidente do Conselho de Administração do IACM deu ainda conta de que os sensores de abertura que estão a ser acrescentados aos depósitos de lixo têm um custo de 20 a 30 mil patacas cada, uma medida que o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais pretende alargar a todos os depósitos da cidade.

