Grupo francês de canto “a capella” actua em Hong Kong

A vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong recebe a 22 de Junho o concerto “The Gradual of Eleanor of Brittany & Philippe Hersant: La Chason de Guillaume”. O espectáculo, que integra a programação da edição de 2017 do Festival Le French May, vai juntar em palco o grupo de “a capella” Ensemble de Caelis e o compositor Philippe Hersant. O concerto, com início às 18 horas, tem lugar na igreja de Santo André.

O quinteto feminino vai dar a conhecer o álbum “Le Livre d’Aliénor” que presta homenagem a duas figuras de relevo da historia do cristianismo medieval, Aliénor d’Aquitaine e Aliénor de Bretagne. O grupo é constituído por Laurence Brisset (mezzo-soprano), Estelle Nadau (soprano), Eugénie de Mey (soprano), Caroline Tarrit (mezzo-soprano) e Maria-George Monet (alto).

Philippe Hersant nasceu em Roma e estudou no Conservatório de Paris, onde recebeu o seu primeiro prémio de composição musical. Viria depois a receber o Grande Prémio Musical de Cidade de Paris, o Prémio dos Compositores e o Grande Prémio de Música Sinfónica da Sociedade de Autores, Compositores e Editores de Música (SACEM).