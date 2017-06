Festival de Gastronomia e Vinhos arranca sexta-feira no Clube Militar

O cozinheiro José Júlio Vintém e a sua assistente (e mulher) Catarina Ponce Álvares são os convidados da edição de 2017 do Festival de Gastronomia e Vinhos de Portugal – Primavera 2017, que arranca na sexta-feira no Clube Militar. O certame, que decorre até 19 de Junho e faz parte das celebrações do 147.º Aniversário do Clube Militar, está igualmente integrado nas celebrações de Junho, mês de Portugal na RAEM, promovidas pelo Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong.

Para o chef José Júlio Vintém este é um regresso ao território, onde já tinha estado no festival de 2014. De acordo com a informação avançada pelo Clube Militar, depois de ter concluído o curso de Turismo e Termalismo na Escola Superior de Educação de Portalegre, em 1997, o cozinheiro ganhou notoriedade em 2002, então com 30 anos, quando abriu o restaurante “Tombalobos”. O espaço, localizado no Parque Natural da Serra de S. Mamede, serve essencialmente comida alentejana.

Na concepção dos seus pratos, o cozinheiro distingue-se por apostar em produtos orgânicos, tendo em conta a sazonalidade, assim como a promoção das iguarias regionais alentejanas.

Por sua vez, Catarina Ponce Álvares teve o primeiro contacto com a cozinha, quando ainda em criança ajudava a avó a preparar as refeições. No entanto, foi só depois de concluída a formação académica na área da engenharia biofísica que percebeu que a sua verdadeira paixão é a Gastronomia. Em 2002 abriu com o marido o restaurante “Tombalobos” e desde então tem acompanhado José Júlio Vintém.

Além de poderem disfrutar dos pratos dos cozinheiros convidados, o Restaurante do Clube Militar vai igualmente disponibilizar um buffet com mais de 60 vinhos Portugueses, uma amostra de brancos, tintos, rosés, moscatel, portos e espumantes.