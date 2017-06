DSEJ quer rever indicadores sobre a juventude

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude vai propor a actualização dos “Indicadores sobre a Juventude de Macau”. Os trabalhos de alteração dos parâmetros de análise da situação em que se encontram os jovens de Macau já arrancaram. O organismo justificam a medida com as alterações que tiveram o território como palco ao longo dos últimos anos e que acabaram por influenciar o próprio desenvolvimento dos mais jovens. A última revisão foi feita há dez anos.

Joana Figueira

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) tirou ontem o véu a uma proposta de ajustamento dos “Indicadores sobre a Juventude de Macau”. Dez anos volvidos sobre a última revisão, o organismo deu ontem a conhecer um conjunto de alterações que têm por objectivo aperfeiçoar e renovar os critérios que servem a análise das tendências do desenvolvimento juvenil no território. Os trabalhos de actualização dos indicadores já foram iniciados e a DSEJ espera quer terminem “no final deste ano”, avançou Un Hoi Cheng, chefe funcional do Departamento de Juventude do organismo.

Depois de ouvidas, em reunião, as opiniões dos membros do Conselho de Juventude, a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude deu a conhecer algumas ideias preliminares sobre a tarefa a que se propõe: “No passado, estivemos atentos às entidades de investigação, a grupos de estudo e à experiência de regiões vizinhas”, disse Un Hoi Cheng. A responsável assumiu que, com o desenvolvimento da sociedade – nomeadamente as novas tendências entre a população mais jovem – esta “é a altura oportuna para o ajustamento” tendo em consideração a introdução de novos indicadores.

Sete dos dez indicadores poderão vir a sofrer ajustamentos. Se, por um lado, se os “Indicadores sobre a Juventude de Macau” passaram a abranger jovens dos 13 aos 19 anos, à nova proposta é adicionada, por exemplo, a angariação e recolha de um maior volume de informação: “Por exemplo, a participação em actividades de voluntariado ou o conhecimento ou a participação dos jovens na protecção ambiental”, apontou Un Hoi Cheng. A dirigente acrescentou ainda que o objectivo da iniciativa passa também por permitir que os membros do conselho “tenham um conhecimento mais profundo” e que possam “dar sugestões ou opiniões mais precisas para que os indicadores ou a recolha de dados para esses indicadores sejam feitos de uma forma mais profunda”.

A saúde psicológica dos mais jovens também foi discutida na reunião de ontem do Conselho de Juventude. Cheong Pek Ut, técnica superior assessora do Centro de Apoio Psico-Pedagógico e Ensino Especial, adiantou aos jornalistas que os trabalhos da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude têm incidido sobre os aspectos preventivos e de desenvolvimento, nomeadamente no caso de suicídios. A morte de uma aluna de 16 anos do ensino secundário, no início do mês de Maio, suscitou várias reacções na sociedade, nomeadamente ao acompanhamento psicológico que lhe foi prestado.

Cheong Pek Ut avançou que existem actualmente 210 conselheiros distribuídos por 76 escolas, de um total de 77 estabelecimentos de ensino: “Dentro desses 210, metade deles estão licenciados em psicologia ou têm ‘background’ em psicologia. Por isso, esta é a designação do cargo, que também inclui assistentes sociais”, explicou.

Com projectos junto das escolas, o desenvolvimento dos recursos académicos ou acções de formação destinadas aos docentes, a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude espera “deixar os docentes e conselheiros a saber mais sobre as diferentes necessidades dos estudantes em diferentes níveis etários”, bem como “ajudar esses estudantes”. Aos pais, são disponibilizadas palestras e panfletos informativos como forma de apoio.