DSEJ quer promover o uso do Mandarim nas escolas chinesas

O Governo da RAEM quer promover o uso do Mandarim nas escolas do território cuja língua veicular de ensino é o chinês, anunciou a responsável pelo Departamento de Ensino da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ). Leong Wai Keu revelou, durante o programa “Fórum Macau”, da emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude contratou uma entidade independente para investigar a situação do ensino do Mandarim nos estabelecimentos de ensino de Macau. O organismo contratado tem por função tomar o pulso às expectativas dos professores de Mandarim do território e delinear uma estratégia para o futuro.

A primeira fase do plano da DSEJ já está, de resto, em curso e passa por assistir a aulas, consultar os professores e analisar os manuais de ensino, de forma a torná-los mais adequados ao panorama educacional do território. No futuro, o organismo pretende realizar acções de formação junto dos docentes sobre como bem ensinar o idioma, de forma a que os alunos do território fiquem bem preparados para o Teste Nacional de Mandarim.