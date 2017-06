Chega de Bristol, Inglaterra, para uma noite onde a música e a dança prometem caminhar de mãos dadas. Marc Vedo já passou por várias das principais discotecas do Reino Unido e estreou-se no Verão de Ibiza em 2015, ano em que a agência dedicada a DJs que fundou – a “Koolwaters” – celebrou 15 anos. O também produtor sobe ao palco do Pacha Macau no próximo sábado, 10 de Junho, para um concerto com início marcado para as 21h.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...